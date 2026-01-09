- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
51 (73.91%)
損失トレード:
18 (26.09%)
ベストトレード:
7.29 USD
最悪のトレード:
-5.13 USD
総利益:
70.37 USD (70 365 pips)
総損失:
-22.69 USD (22 703 pips)
最大連続の勝ち:
15 (14.29 USD)
最大連続利益:
30.58 USD (14)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
49.18%
最大入金額:
19.88%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
8.85
長いトレード:
34 (49.28%)
短いトレード:
35 (50.72%)
プロフィットファクター:
3.10
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
1.38 USD
平均損失:
-1.26 USD
最大連続の負け:
3 (-4.73 USD)
最大連続損失:
-5.13 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.39 USD (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.57% (5.13 USD)
エクイティによる:
3.08% (26.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|48
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.29 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.29 USD
最大連続損失: -4.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
1000
