- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
42 (76.36%)
손실 거래:
13 (23.64%)
최고의 거래:
7.29 USD
최악의 거래:
-5.13 USD
총 수익:
62.36 USD (62 352 pips)
총 손실:
-16.68 USD (16 710 pips)
연속 최대 이익:
14 (30.58 USD)
연속 최대 이익:
30.58 USD (14)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
87.30%
최대 입금량:
19.88%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
8.90
롱(주식매수):
29 (52.73%)
숏(주식차입매도):
26 (47.27%)
수익 요인:
3.74
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
1.48 USD
평균 손실:
-1.28 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.91 USD)
연속 최대 손실:
-5.13 USD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.13 USD (0.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.57% (5.13 USD)
자본금별:
3.08% (26.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|46K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.29 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +30.58 USD
연속 최대 손실: -1.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
1000
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
1
100%
55
76%
87%
3.73
0.83
USD
USD
3%
1:100