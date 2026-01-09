- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
51 (73.91%)
Убыточных трейдов:
18 (26.09%)
Лучший трейд:
7.29 USD
Худший трейд:
-5.13 USD
Общая прибыль:
70.37 USD (70 365 pips)
Общий убыток:
-22.69 USD (22 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (14.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.58 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
49.18%
Макс. загрузка депозита:
19.88%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
8.85
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.13 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.39 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.57% (5.13 USD)
По эквити:
3.08% (26.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|48
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.29 USD
Макс. убыток в серии: -4.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
1000
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
910
USD
USD
1
100%
69
73%
49%
3.10
0.69
USD
USD
3%
1:100