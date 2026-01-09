СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / KHALED VIP
Khaled Saleh Salem Binduhri

KHALED VIP

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Exness-Real
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
51 (73.91%)
Убыточных трейдов:
18 (26.09%)
Лучший трейд:
7.29 USD
Худший трейд:
-5.13 USD
Общая прибыль:
70.37 USD (70 365 pips)
Общий убыток:
-22.69 USD (22 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (14.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.58 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
49.18%
Макс. загрузка депозита:
19.88%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
8.85
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.13 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.39 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.57% (5.13 USD)
По эквити:
3.08% (26.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 48
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.29 USD
Макс. убыток в серии: -4.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

1000
Нет отзывов
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KHALED VIP
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
910
USD
1
100%
69
73%
49%
3.10
0.69
USD
3%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.