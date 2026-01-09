SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / KHALED VIP
Khaled Saleh Salem Binduhri

KHALED VIP

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 6%
Exness-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
7.29 USD
Pior negociação:
-5.13 USD
Lucro bruto:
64.12 USD (64 111 pips)
Perda bruta:
-16.68 USD (16 710 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (30.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.58 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
49.18%
Depósito máximo carregado:
19.88%
Último negócio:
30 minutos atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
9.25
Negociações longas:
31 (53.45%)
Negociações curtas:
27 (46.55%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-1.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.13 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.13 USD (0.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (5.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.08% (26.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 47K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.29 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +30.58 USD
Máxima perda consecutiva: -1.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

1000
Sem comentários
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
