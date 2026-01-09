- Crescimento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
7.29 USD
Pior negociação:
-5.13 USD
Lucro bruto:
64.12 USD (64 111 pips)
Perda bruta:
-16.68 USD (16 710 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (30.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.58 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
49.18%
Depósito máximo carregado:
19.88%
Último negócio:
30 minutos atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
9.25
Negociações longas:
31 (53.45%)
Negociações curtas:
27 (46.55%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-1.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.13 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.13 USD (0.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (5.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.08% (26.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|47K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
1000
Sem comentários
