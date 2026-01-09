- 成长
交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
7.29 USD
最差交易:
-5.13 USD
毛利:
64.12 USD (64 111 pips)
毛利亏损:
-16.68 USD (16 710 pips)
最大连续赢利:
14 (30.58 USD)
最大连续盈利:
30.58 USD (14)
夏普比率:
0.42
交易活动:
49.18%
最大入金加载:
19.88%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
9.25
长期交易:
31 (53.45%)
短期交易:
27 (46.55%)
利润因子:
3.84
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-1.28 USD
最大连续失误:
3 (-1.91 USD)
最大连续亏损:
-5.13 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.13 USD (0.57%)
相对跌幅:
结余:
0.57% (5.13 USD)
净值:
3.08% (26.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|47K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.29 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +30.58 USD
最大连续亏损: -1.91 USD
