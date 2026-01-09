SegnaliSezioni
Khaled Saleh Salem Binduhri

KHALED VIP

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 6%
Exness-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
45 (77.58%)
Loss Trade:
13 (22.41%)
Best Trade:
7.29 USD
Worst Trade:
-5.13 USD
Profitto lordo:
64.12 USD (64 111 pips)
Perdita lorda:
-16.68 USD (16 710 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (30.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.58 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
87.30%
Massimo carico di deposito:
19.88%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
9.25
Long Trade:
31 (53.45%)
Short Trade:
27 (46.55%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-1.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.13 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.13 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (5.13 USD)
Per equità:
3.08% (26.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 47K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.29 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

1000
Non ci sono recensioni
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
