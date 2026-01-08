SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD MAESTRO
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAESTRO

Hamas Izzet Qordhowi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 12%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
29 (69.04%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.95%)
En iyi işlem:
2.95 USD
En kötü işlem:
-4.15 USD
Brüt kâr:
22.32 USD (21 100 pips)
Brüt zarar:
-11.72 USD (11 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.24 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
2.05%
Maks. mevduat yükü:
81.35%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
24 (57.14%)
Satış işlemleri:
18 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
0.77 USD
Ortalama zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.60 USD (2)
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.98 USD
Maksimum:
5.60 USD (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.91% (5.60 USD)
Varlığa göre:
13.31% (12.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 41
XAGUSDm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 9
XAGUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 9.4K
XAGUSDm 25
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.95 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
İnceleme yok
2026.01.08 23:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD MAESTRO
Ayda 40 USD
12%
0
0
USD
95
USD
1
97%
42
69%
2%
1.90
0.25
USD
13%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.