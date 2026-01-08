- 成长
交易:
42
盈利交易:
29 (69.04%)
亏损交易:
13 (30.95%)
最好交易:
2.95 USD
最差交易:
-4.15 USD
毛利:
22.32 USD (21 100 pips)
毛利亏损:
-11.72 USD (11 698 pips)
最大连续赢利:
6 (3.38 USD)
最大连续盈利:
5.24 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
2.05%
最大入金加载:
81.35%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
1.89
长期交易:
24 (57.14%)
短期交易:
18 (42.86%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
0.77 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
2 (-5.60 USD)
最大连续亏损:
-5.60 USD (2)
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
4.98 USD
最大值:
5.60 USD (6.91%)
相对跌幅:
结余:
6.91% (5.60 USD)
净值:
13.31% (12.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|9.4K
|XAGUSDm
|25
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.95 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.38 USD
最大连续亏损: -5.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
