トレード:
42
利益トレード:
29 (69.04%)
損失トレード:
13 (30.95%)
ベストトレード:
2.95 USD
最悪のトレード:
-4.15 USD
総利益:
22.32 USD (21 100 pips)
総損失:
-11.72 USD (11 698 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3.38 USD)
最大連続利益:
5.24 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
2.05%
最大入金額:
81.35%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.89
長いトレード:
24 (57.14%)
短いトレード:
18 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.77 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
2 (-5.60 USD)
最大連続損失:
-5.60 USD (2)
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.98 USD
最大の:
5.60 USD (6.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.91% (5.60 USD)
エクイティによる:
13.31% (12.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|9.4K
|XAGUSDm
|25
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
