Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAESTRO

Hamas Izzet Qordhowi
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 23%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
48 (68.57%)
Transacciones Irrentables:
22 (31.43%)
Mejor transacción:
2.95 USD
Peor transacción:
-4.15 USD
Beneficio Bruto:
38.29 USD (37 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.21 USD (18 187 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (7.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.58 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
10.51%
Carga máxima del depósito:
121.02%
Último trade:
34 minutos
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
3.59
Transacciones Largas:
37 (52.86%)
Transacciones Cortas:
33 (47.14%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
0.80 USD
Pérdidas medias:
-0.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.60 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.38%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.98 USD
Máxima:
5.60 USD (6.91%)
Reducción relativa:
De balance:
6.91% (5.60 USD)
De fondos:
26.03% (25.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 69
XAGUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 19
XAGUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 19K
XAGUSDm 25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.95 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +7.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
No hay comentarios
2026.01.09 12:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 10:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 04:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 03:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD MAESTRO
40 USD al mes
23%
0
0
USD
107
USD
1
98%
70
68%
11%
2.10
0.29
USD
26%
1:200
