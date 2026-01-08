- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
26 (66.66%)
손실 거래:
13 (33.33%)
최고의 거래:
2.21 USD
최악의 거래:
-4.15 USD
총 수익:
17.68 USD (16 460 pips)
총 손실:
-11.72 USD (11 698 pips)
연속 최대 이익:
6 (3.38 USD)
연속 최대 이익:
3.51 USD (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
24 (61.54%)
숏(주식차입매도):
15 (38.46%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
0.68 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.60 USD)
연속 최대 손실:
-5.60 USD (2)
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.98 USD
최대한의:
5.60 USD (6.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.91% (5.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|5
|XAGUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|4.7K
|XAGUSDm
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.21 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.38 USD
연속 최대 손실: -5.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
