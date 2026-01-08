시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLD MAESTRO
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAESTRO

Hamas Izzet Qordhowi
0 리뷰
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 7%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
39
이익 거래:
26 (66.66%)
손실 거래:
13 (33.33%)
최고의 거래:
2.21 USD
최악의 거래:
-4.15 USD
총 수익:
17.68 USD (16 460 pips)
총 손실:
-11.72 USD (11 698 pips)
연속 최대 이익:
6 (3.38 USD)
연속 최대 이익:
3.51 USD (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
24 (61.54%)
숏(주식차입매도):
15 (38.46%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
0.68 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.60 USD)
연속 최대 손실:
-5.60 USD (2)
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.98 USD
최대한의:
5.60 USD (6.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.91% (5.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 38
XAGUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 5
XAGUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 4.7K
XAGUSDm 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.21 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.38 USD
연속 최대 손실: -5.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
리뷰 없음
2026.01.08 23:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
