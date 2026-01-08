- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
29 (69.04%)
Убыточных трейдов:
13 (30.95%)
Лучший трейд:
2.95 USD
Худший трейд:
-4.15 USD
Общая прибыль:
22.32 USD (21 100 pips)
Общий убыток:
-11.72 USD (11 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.24 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.89
Длинных трейдов:
24 (57.14%)
Коротких трейдов:
18 (42.86%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.60 USD (2)
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.98 USD
Максимальная:
5.60 USD (6.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.91% (5.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|9.4K
|XAGUSDm
|25
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.95 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.38 USD
Макс. убыток в серии: -5.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
Нет отзывов