Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD MAESTRO
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAESTRO

Hamas Izzet Qordhowi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
29 (69.04%)
Убыточных трейдов:
13 (30.95%)
Лучший трейд:
2.95 USD
Худший трейд:
-4.15 USD
Общая прибыль:
22.32 USD (21 100 pips)
Общий убыток:
-11.72 USD (11 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.24 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.89
Длинных трейдов:
24 (57.14%)
Коротких трейдов:
18 (42.86%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-0.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.60 USD (2)
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.98 USD
Максимальная:
5.60 USD (6.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.91% (5.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 41
XAGUSDm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 9
XAGUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 9.4K
XAGUSDm 25
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.95 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.38 USD
Макс. убыток в серии: -5.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
2026.01.08 23:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
