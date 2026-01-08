SignaleKategorien
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAESTRO

Hamas Izzet Qordhowi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
32 (71.11%)
Verlusttrades:
13 (28.89%)
Bester Trade:
2.95 USD
Schlechtester Trade:
-4.15 USD
Bruttoprofit:
23.43 USD (22 213 pips)
Bruttoverlust:
-11.72 USD (11 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (6.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.35 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
2.05%
Max deposit load:
81.35%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
2.09
Long-Positionen:
24 (53.33%)
Short-Positionen:
21 (46.67%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.60 USD (2)
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.98 USD
Maximaler:
5.60 USD (6.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.91% (5.60 USD)
Kapital:
13.31% (12.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 44
XAGUSDm 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 10
XAGUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 10K
XAGUSDm 25
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.95 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

TRADE GOLD WITH STEADY PROFIT
Keine Bewertungen
2026.01.08 23:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD MAESTRO
40 USD pro Monat
14%
0
0
USD
96
USD
1
97%
45
71%
2%
1.99
0.26
USD
13%
1:200
Kopieren

