SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX lord
Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
5.80 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
43.28 USD (5 651 pips)
Brüt zarar:
-19.22 USD (3 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.98 USD (6)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.88%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
1 (5.88%)
Satış işlemleri:
16 (94.12%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.10 USD (2)
Aylık büyüme:
48.12%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.10 USD (20.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.41% (13.10 USD)
Varlığa göre:
5.21% (3.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.80 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX lord
Ayda 50 USD
48%
0
0
USD
74
USD
3
41%
17
70%
100%
2.25
1.42
USD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.