Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
5.80 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
43.28 USD (5 651 pips)
Perdita lorda:
-19.22 USD (3 005 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.98 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.88%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
1 (5.88%)
Short Trade:
16 (94.12%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.61 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.10 USD (2)
Crescita mensile:
48.12%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.10 USD (20.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.41% (13.10 USD)
Per equità:
5.21% (3.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.80 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.98 USD
Massima perdita consecutiva: -13.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
