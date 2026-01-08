- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
12 (70.58%)
손실 거래:
5 (29.41%)
최고의 거래:
5.80 USD
최악의 거래:
-8.56 USD
총 수익:
43.28 USD (5 651 pips)
총 손실:
-19.22 USD (3 005 pips)
연속 최대 이익:
6 (22.98 USD)
연속 최대 이익:
22.98 USD (6)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.19%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
1 (5.88%)
숏(주식차입매도):
16 (94.12%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
3.61 USD
평균 손실:
-3.84 USD
연속 최대 손실:
2 (-13.10 USD)
연속 최대 손실:
-13.10 USD (2)
월별 성장률:
48.12%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.10 USD (20.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.41% (13.10 USD)
자본금별:
7.01% (5.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-893
|EURUSD
|892
|EURJPY
|1.2K
|GBPUSD
|818
|CADJPY
|-119
|CHFJPY
|-426
|AUDUSD
|276
|AUDJPY
|908
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.80 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +22.98 USD
연속 최대 손실: -13.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-06"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
