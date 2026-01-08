信号部分
FX lord
Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
5.80 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
43.28 USD (5 651 pips)
毛利亏损:
-19.22 USD (3 005 pips)
最大连续赢利:
6 (22.98 USD)
最大连续盈利:
22.98 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.01%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.84
长期交易:
1 (5.88%)
短期交易:
16 (94.12%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
2 (-13.10 USD)
最大连续亏损:
-13.10 USD (2)
每月增长:
48.12%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.10 USD (20.41%)
相对跌幅:
结余:
20.41% (13.10 USD)
净值:
5.97% (4.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.80 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.98 USD
最大连续亏损: -13.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-06 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
