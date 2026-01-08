- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
5.80 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
43.28 USD (5 651 pips)
毛利亏损:
-19.22 USD (3 005 pips)
最大连续赢利:
6 (22.98 USD)
最大连续盈利:
22.98 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.01%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.84
长期交易:
1 (5.88%)
短期交易:
16 (94.12%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
2 (-13.10 USD)
最大连续亏损:
-13.10 USD (2)
每月增长:
48.12%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.10 USD (20.41%)
相对跌幅:
结余:
20.41% (13.10 USD)
净值:
5.97% (4.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-893
|EURUSD
|892
|EURJPY
|1.2K
|GBPUSD
|818
|CADJPY
|-119
|CHFJPY
|-426
|AUDUSD
|276
|AUDJPY
|908
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.80 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.98 USD
最大连续亏损: -13.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-06 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
48%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
3
41%
17
70%
100%
2.25
1.42
USD
USD
20%
1:500