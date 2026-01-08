- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
12 (70.58%)
損失トレード:
5 (29.41%)
ベストトレード:
5.80 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
43.28 USD (5 651 pips)
総損失:
-19.22 USD (3 005 pips)
最大連続の勝ち:
6 (22.98 USD)
最大連続利益:
22.98 USD (6)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.19%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
1 (5.88%)
短いトレード:
16 (94.12%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.42 USD
平均利益:
3.61 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
2 (-13.10 USD)
最大連続損失:
-13.10 USD (2)
月間成長:
48.12%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.10 USD (20.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.41% (13.10 USD)
エクイティによる:
7.01% (5.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-893
|EURUSD
|892
|EURJPY
|1.2K
|GBPUSD
|818
|CADJPY
|-119
|CHFJPY
|-426
|AUDUSD
|276
|AUDJPY
|908
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.80 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.98 USD
最大連続損失: -13.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
