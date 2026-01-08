シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FX lord
Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
12 (70.58%)
損失トレード:
5 (29.41%)
ベストトレード:
5.80 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
43.28 USD (5 651 pips)
総損失:
-19.22 USD (3 005 pips)
最大連続の勝ち:
6 (22.98 USD)
最大連続利益:
22.98 USD (6)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.19%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
1 (5.88%)
短いトレード:
16 (94.12%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.42 USD
平均利益:
3.61 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
2 (-13.10 USD)
最大連続損失:
-13.10 USD (2)
月間成長:
48.12%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.10 USD (20.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.41% (13.10 USD)
エクイティによる:
7.01% (5.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.80 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.98 USD
最大連続損失: -13.10 USD

レビューなし
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
