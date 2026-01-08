СигналыРазделы
Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
5.80 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
43.28 USD (5 651 pips)
Общий убыток:
-19.22 USD (3 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (22.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.98 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
1 (5.88%)
Коротких трейдов:
16 (94.12%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
3.61 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.10 USD (2)
Прирост в месяц:
48.12%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.10 USD (20.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.41% (13.10 USD)
По эквити:
7.01% (5.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.80 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.98 USD
Макс. убыток в серии: -13.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
