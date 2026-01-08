- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
5.80 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
43.28 USD (5 651 pips)
Общий убыток:
-19.22 USD (3 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (22.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.98 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
1 (5.88%)
Коротких трейдов:
16 (94.12%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
3.61 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.10 USD (2)
Прирост в месяц:
48.12%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.10 USD (20.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.41% (13.10 USD)
По эквити:
7.01% (5.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-893
|EURUSD
|892
|EURJPY
|1.2K
|GBPUSD
|818
|CADJPY
|-119
|CHFJPY
|-426
|AUDUSD
|276
|AUDJPY
|908
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.80 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.98 USD
Макс. убыток в серии: -13.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
3
41%
17
70%
100%
2.25
1.42
USD
USD
20%
1:500