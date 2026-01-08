- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
5.80 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
43.28 USD (5 651 pips)
Perda bruta:
-19.22 USD (3 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (22.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.98 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.19%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
1 (5.88%)
Negociações curtas:
16 (94.12%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-3.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-13.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.10 USD (2)
Crescimento mensal:
48.12%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.10 USD (20.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.41% (13.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (5.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|-6
|EURUSD
|9
|EURJPY
|8
|GBPUSD
|8
|CADJPY
|-1
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-893
|EURUSD
|892
|EURJPY
|1.2K
|GBPUSD
|818
|CADJPY
|-119
|CHFJPY
|-426
|AUDUSD
|276
|AUDJPY
|908
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.80 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.98 USD
Máxima perda consecutiva: -13.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
3
41%
17
70%
100%
2.25
1.42
USD
USD
20%
1:500