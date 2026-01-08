SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX lord
Saeed Bin Dhbaj

FX lord

Saeed Bin Dhbaj
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 48%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
5.80 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
43.28 USD (5 651 pips)
Perda bruta:
-19.22 USD (3 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (22.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.98 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
16.19%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
1 (5.88%)
Negociações curtas:
16 (94.12%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-3.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-13.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.10 USD (2)
Crescimento mensal:
48.12%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.10 USD (20.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.41% (13.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.01% (5.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 6
EURUSD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY -6
EURUSD 9
EURJPY 8
GBPUSD 8
CADJPY -1
CHFJPY -3
AUDUSD 3
AUDJPY 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -893
EURUSD 892
EURJPY 1.2K
GBPUSD 818
CADJPY -119
CHFJPY -426
AUDUSD 276
AUDJPY 908
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.80 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.98 USD
Máxima perda consecutiva: -13.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FX lord
50 USD por mês
48%
0
0
USD
74
USD
3
41%
17
70%
100%
2.25
1.42
USD
20%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.