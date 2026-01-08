SinyallerBölümler
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
53 (80.30%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (19.70%)
En iyi işlem:
200.00 UST
En kötü işlem:
-990.00 UST
Brüt kâr:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Brüt zarar:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (905.81 UST)
Maksimum ardışık kâr:
905.81 UST (22)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.02%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
32 (48.48%)
Satış işlemleri:
34 (51.52%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-12.28 UST
Ortalama kâr:
35.82 UST
Ortalama zarar:
-208.34 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 199.62 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2 199.62 UST (4)
Aylık büyüme:
-91.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 016.13 UST
Maksimum:
2 301.15 UST (100.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.87% (2 281.95 UST)
Varlığa göre:
0.44% (57.06 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.00 UST
En kötü işlem: -990 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +905.81 UST
Maksimum ardışık zarar: -2 199.62 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "StriforSVG-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
