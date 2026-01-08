- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
53 (80.30%)
亏损交易:
13 (19.70%)
最好交易:
200.00 UST
最差交易:
-990.00 UST
毛利:
1 898.20 UST (5 875 pips)
毛利亏损:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
最大连续赢利:
22 (905.81 UST)
最大连续盈利:
905.81 UST (22)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.35
长期交易:
32 (48.48%)
短期交易:
34 (51.52%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-12.28 UST
平均利润:
35.82 UST
平均损失:
-208.34 UST
最大连续失误:
4 (-2 199.62 UST)
最大连续亏损:
-2 199.62 UST (4)
每月增长:
-91.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 016.13 UST
最大值:
2 301.15 UST (100.71%)
相对跌幅:
结余:
99.87% (2 281.95 UST)
净值:
0.44% (57.06 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.str
|30
|USDCAD.str
|7
|AUDCHF.str
|6
|GBPNZD.str
|6
|XAGUSD.str
|4
|XAUUSD.str
|4
|NZDUSD.str
|3
|USDJPY.str
|2
|WTI.str
|2
|GBPUSD.str
|1
|EURCAD.str
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.str
|10
|USDCAD.str
|466
|AUDCHF.str
|-104
|GBPNZD.str
|130
|XAGUSD.str
|-1.5K
|XAUUSD.str
|182
|NZDUSD.str
|112
|USDJPY.str
|-384
|WTI.str
|126
|GBPUSD.str
|77
|EURCAD.str
|97
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.str
|1.6K
|USDCAD.str
|579
|AUDCHF.str
|-210
|GBPNZD.str
|41
|XAGUSD.str
|-162
|XAUUSD.str
|-1.3K
|NZDUSD.str
|-50
|USDJPY.str
|-550
|WTI.str
|41
|GBPUSD.str
|85
|EURCAD.str
|123
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.00 UST
最差交易: -990 UST
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +905.81 UST
最大连续亏损: -2 199.62 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StriforSVG-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
-100%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
55
0%
66
80%
100%
0.70
-12.28
UST
UST
100%
1:500