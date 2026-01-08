信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Stop Loss 2026
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
53 (80.30%)
亏损交易:
13 (19.70%)
最好交易:
200.00 UST
最差交易:
-990.00 UST
毛利:
1 898.20 UST (5 875 pips)
毛利亏损:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
最大连续赢利:
22 (905.81 UST)
最大连续盈利:
905.81 UST (22)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.35
长期交易:
32 (48.48%)
短期交易:
34 (51.52%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-12.28 UST
平均利润:
35.82 UST
平均损失:
-208.34 UST
最大连续失误:
4 (-2 199.62 UST)
最大连续亏损:
-2 199.62 UST (4)
每月增长:
-91.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 016.13 UST
最大值:
2 301.15 UST (100.71%)
相对跌幅:
结余:
99.87% (2 281.95 UST)
净值:
0.44% (57.06 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +200.00 UST
最差交易: -990 UST
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +905.81 UST
最大连续亏损: -2 199.62 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 StriforSVG-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
