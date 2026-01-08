シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Stop Loss 2026
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
53 (80.30%)
損失トレード:
13 (19.70%)
ベストトレード:
200.00 UST
最悪のトレード:
-990.00 UST
総利益:
1 898.20 UST (5 875 pips)
総損失:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
最大連続の勝ち:
22 (905.81 UST)
最大連続利益:
905.81 UST (22)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.02%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
32 (48.48%)
短いトレード:
34 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-12.28 UST
平均利益:
35.82 UST
平均損失:
-208.34 UST
最大連続の負け:
4 (-2 199.62 UST)
最大連続損失:
-2 199.62 UST (4)
月間成長:
-91.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 016.13 UST
最大の:
2 301.15 UST (100.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.87% (2 281.95 UST)
エクイティによる:
0.44% (57.06 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +200.00 UST
最悪のトレード: -990 UST
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +905.81 UST
最大連続損失: -2 199.62 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"StriforSVG-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Stop Loss 2026
49 USD/月
-100%
0
0
USD
13K
UST
55
0%
66
80%
100%
0.70
-12.28
UST
100%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください