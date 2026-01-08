- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
53 (80.30%)
損失トレード:
13 (19.70%)
ベストトレード:
200.00 UST
最悪のトレード:
-990.00 UST
総利益:
1 898.20 UST (5 875 pips)
総損失:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
最大連続の勝ち:
22 (905.81 UST)
最大連続利益:
905.81 UST (22)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.02%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
32 (48.48%)
短いトレード:
34 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-12.28 UST
平均利益:
35.82 UST
平均損失:
-208.34 UST
最大連続の負け:
4 (-2 199.62 UST)
最大連続損失:
-2 199.62 UST (4)
月間成長:
-91.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 016.13 UST
最大の:
2 301.15 UST (100.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.87% (2 281.95 UST)
エクイティによる:
0.44% (57.06 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.str
|30
|USDCAD.str
|7
|AUDCHF.str
|6
|GBPNZD.str
|6
|XAGUSD.str
|4
|XAUUSD.str
|4
|NZDUSD.str
|3
|USDJPY.str
|2
|WTI.str
|2
|GBPUSD.str
|1
|EURCAD.str
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.str
|10
|USDCAD.str
|466
|AUDCHF.str
|-104
|GBPNZD.str
|130
|XAGUSD.str
|-1.5K
|XAUUSD.str
|182
|NZDUSD.str
|112
|USDJPY.str
|-384
|WTI.str
|126
|GBPUSD.str
|77
|EURCAD.str
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.str
|1.6K
|USDCAD.str
|579
|AUDCHF.str
|-210
|GBPNZD.str
|41
|XAGUSD.str
|-162
|XAUUSD.str
|-1.3K
|NZDUSD.str
|-50
|USDJPY.str
|-550
|WTI.str
|41
|GBPUSD.str
|85
|EURCAD.str
|123
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +200.00 UST
最悪のトレード: -990 UST
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +905.81 UST
最大連続損失: -2 199.62 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"StriforSVG-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
-100%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
55
0%
66
80%
100%
0.70
-12.28
UST
UST
100%
1:500