- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
53 (80.30%)
Verlusttrades:
13 (19.70%)
Bester Trade:
200.00 UST
Schlechtester Trade:
-990.00 UST
Bruttoprofit:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Bruttoverlust:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (905.81 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
905.81 UST (22)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.02%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
32 (48.48%)
Short-Positionen:
34 (51.52%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.28 UST
Durchschnittlicher Profit:
35.82 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-208.34 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 199.62 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 199.62 UST (4)
Wachstum pro Monat :
-91.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 016.13 UST
Maximaler:
2 301.15 UST (100.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.87% (2 281.95 UST)
Kapital:
0.44% (57.06 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.str
|30
|USDCAD.str
|7
|AUDCHF.str
|6
|GBPNZD.str
|6
|XAGUSD.str
|4
|XAUUSD.str
|4
|NZDUSD.str
|3
|USDJPY.str
|2
|WTI.str
|2
|GBPUSD.str
|1
|EURCAD.str
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.str
|10
|USDCAD.str
|466
|AUDCHF.str
|-104
|GBPNZD.str
|130
|XAGUSD.str
|-1.5K
|XAUUSD.str
|182
|NZDUSD.str
|112
|USDJPY.str
|-384
|WTI.str
|126
|GBPUSD.str
|77
|EURCAD.str
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.str
|1.6K
|USDCAD.str
|579
|AUDCHF.str
|-210
|GBPNZD.str
|41
|XAGUSD.str
|-162
|XAUUSD.str
|-1.3K
|NZDUSD.str
|-50
|USDJPY.str
|-550
|WTI.str
|41
|GBPUSD.str
|85
|EURCAD.str
|123
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +200.00 UST
Schlechtester Trade: -990 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +905.81 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 199.62 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "StriforSVG-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
-100%
0
0
USD
USD
13K
UST
UST
55
0%
66
80%
100%
0.70
-12.28
UST
UST
100%
1:500