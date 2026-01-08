SignaleKategorien
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
53 (80.30%)
Verlusttrades:
13 (19.70%)
Bester Trade:
200.00 UST
Schlechtester Trade:
-990.00 UST
Bruttoprofit:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Bruttoverlust:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (905.81 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
905.81 UST (22)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.02%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
32 (48.48%)
Short-Positionen:
34 (51.52%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.28 UST
Durchschnittlicher Profit:
35.82 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-208.34 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 199.62 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 199.62 UST (4)
Wachstum pro Monat :
-91.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 016.13 UST
Maximaler:
2 301.15 UST (100.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.87% (2 281.95 UST)
Kapital:
0.44% (57.06 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "StriforSVG-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
