Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
53 (80.30%)
Loss Trade:
13 (19.70%)
Best Trade:
200.00 UST
Worst Trade:
-990.00 UST
Profitto lordo:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Perdita lorda:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (905.81 UST)
Massimo profitto consecutivo:
905.81 UST (22)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
32 (48.48%)
Short Trade:
34 (51.52%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-12.28 UST
Profitto medio:
35.82 UST
Perdita media:
-208.34 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-2 199.62 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2 199.62 UST (4)
Crescita mensile:
-91.03%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 016.13 UST
Massimale:
2 301.15 UST (100.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.87% (2 281.95 UST)
Per equità:
0.44% (57.06 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.00 UST
Worst Trade: -990 UST
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +905.81 UST
Massima perdita consecutiva: -2 199.62 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StriforSVG-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
