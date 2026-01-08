- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
53 (80.30%)
Negociações com perda:
13 (19.70%)
Melhor negociação:
200.00 UST
Pior negociação:
-990.00 UST
Lucro bruto:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Perda bruta:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (905.81 UST)
Máximo lucro consecutivo:
905.81 UST (22)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.02%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
32 (48.48%)
Negociações curtas:
34 (51.52%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-12.28 UST
Lucro médio:
35.82 UST
Perda média:
-208.34 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 199.62 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 199.62 UST (4)
Crescimento mensal:
-91.03%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 016.13 UST
Máximo:
2 301.15 UST (100.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.87% (2 281.95 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (57.06 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.str
|30
|USDCAD.str
|7
|AUDCHF.str
|6
|GBPNZD.str
|6
|XAGUSD.str
|4
|XAUUSD.str
|4
|NZDUSD.str
|3
|USDJPY.str
|2
|WTI.str
|2
|GBPUSD.str
|1
|EURCAD.str
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.str
|10
|USDCAD.str
|466
|AUDCHF.str
|-104
|GBPNZD.str
|130
|XAGUSD.str
|-1.5K
|XAUUSD.str
|182
|NZDUSD.str
|112
|USDJPY.str
|-384
|WTI.str
|126
|GBPUSD.str
|77
|EURCAD.str
|97
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.str
|1.6K
|USDCAD.str
|579
|AUDCHF.str
|-210
|GBPNZD.str
|41
|XAGUSD.str
|-162
|XAUUSD.str
|-1.3K
|NZDUSD.str
|-50
|USDJPY.str
|-550
|WTI.str
|41
|GBPUSD.str
|85
|EURCAD.str
|123
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "StriforSVG-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
