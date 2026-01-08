SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Stop Loss 2026
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
53 (80.30%)
Negociações com perda:
13 (19.70%)
Melhor negociação:
200.00 UST
Pior negociação:
-990.00 UST
Lucro bruto:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Perda bruta:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (905.81 UST)
Máximo lucro consecutivo:
905.81 UST (22)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.02%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
32 (48.48%)
Negociações curtas:
34 (51.52%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-12.28 UST
Lucro médio:
35.82 UST
Perda média:
-208.34 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 199.62 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 199.62 UST (4)
Crescimento mensal:
-91.03%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 016.13 UST
Máximo:
2 301.15 UST (100.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.87% (2 281.95 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (57.06 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +200.00 UST
Pior negociação: -990 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +905.81 UST
Máxima perda consecutiva: -2 199.62 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "StriforSVG-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Stop Loss 2026
49 USD por mês
-100%
0
0
USD
13K
UST
55
0%
66
80%
100%
0.70
-12.28
UST
100%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.