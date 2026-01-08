SignauxSections
Nikolai Poltavskii

Stop Loss 2026

Nikolai Poltavskii
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 -100%
StriforSVG-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
53 (80.30%)
Perte trades:
13 (19.70%)
Meilleure transaction:
200.00 UST
Pire transaction:
-990.00 UST
Bénéfice brut:
1 898.20 UST (5 875 pips)
Perte brute:
-2 708.41 UST (5 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (905.81 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
905.81 UST (22)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.02%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
32 (48.48%)
Courts trades:
34 (51.52%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-12.28 UST
Bénéfice moyen:
35.82 UST
Perte moyenne:
-208.34 UST
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 199.62 UST)
Perte consécutive maximale:
-2 199.62 UST (4)
Croissance mensuelle:
-91.03%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 016.13 UST
Maximal:
2 301.15 UST (100.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.87% (2 281.95 UST)
Par fonds propres:
0.44% (57.06 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.str 30
USDCAD.str 7
AUDCHF.str 6
GBPNZD.str 6
XAGUSD.str 4
XAUUSD.str 4
NZDUSD.str 3
USDJPY.str 2
WTI.str 2
GBPUSD.str 1
EURCAD.str 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.str 10
USDCAD.str 466
AUDCHF.str -104
GBPNZD.str 130
XAGUSD.str -1.5K
XAUUSD.str 182
NZDUSD.str 112
USDJPY.str -384
WTI.str 126
GBPUSD.str 77
EURCAD.str 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.str 1.6K
USDCAD.str 579
AUDCHF.str -210
GBPNZD.str 41
XAGUSD.str -162
XAUUSD.str -1.3K
NZDUSD.str -50
USDJPY.str -550
WTI.str 41
GBPUSD.str 85
EURCAD.str 123
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +200.00 UST
Pire transaction: -990 UST
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +905.81 UST
Perte consécutive maximale: -2 199.62 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "StriforSVG-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.08 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 10:11
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.9% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.09% of days out of the 356 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
