SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Captain Ai Pro Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Captain Ai Pro Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 reviews
Reliability
1 week
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 14%
Exness-MT5Real31
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
11
Profit Trades:
10 (90.90%)
Loss Trades:
1 (9.09%)
Best trade:
18.11 USD
Worst trade:
-0.42 USD
Gross Profit:
70.79 USD (70 790 pips)
Gross Loss:
-0.42 USD (416 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (66.47 USD)
Maximal consecutive profit:
66.47 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading activity:
84.78%
Max deposit load:
8.87%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
167.55
Long Trades:
3 (27.27%)
Short Trades:
8 (72.73%)
Profit Factor:
168.55
Expected Payoff:
6.40 USD
Average Profit:
7.08 USD
Average Loss:
-0.42 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-0.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-0.42 USD (1)
Algo trading:
27%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
0.42 USD (0.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
5.44% (28.87 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +18.11 USD
Worst trade: -0 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +66.47 USD
Maximal consecutive loss: -0.42 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real31" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
To see trades in realtime, please log in or register
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


No reviews
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Captain Ai Pro Strategy
30 USD per month
14%
0
0
USD
570
USD
1
27%
11
90%
85%
168.54
6.40
USD
5%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.