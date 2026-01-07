信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Captain Ai Pro Strategy
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Captain Ai Pro Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 14%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
18.11 USD
最差交易:
-0.42 USD
毛利:
70.79 USD (70 790 pips)
毛利亏损:
-0.42 USD (416 pips)
最大连续赢利:
8 (66.47 USD)
最大连续盈利:
66.47 USD (8)
夏普比率:
1.18
交易活动:
84.78%
最大入金加载:
8.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
167.55
长期交易:
3 (27.27%)
短期交易:
8 (72.73%)
利润因子:
168.55
预期回报:
6.40 USD
平均利润:
7.08 USD
平均损失:
-0.42 USD
最大连续失误:
1 (-0.42 USD)
最大连续亏损:
-0.42 USD (1)
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.42 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
5.44% (28.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.11 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +66.47 USD
最大连续亏损: -0.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


没有评论
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Captain Ai Pro Strategy
每月30 USD
14%
0
0
USD
570
USD
1
27%
11
90%
85%
168.54
6.40
USD
5%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载