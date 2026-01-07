시그널섹션
Captain Ai Pro Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
12.00 USD
최악의 거래:
-0.42 USD
총 수익:
52.68 USD (52 685 pips)
총 손실:
-0.42 USD (416 pips)
연속 최대 이익:
7 (48.36 USD)
연속 최대 이익:
48.36 USD (7)
샤프 비율:
1.21
거래 활동:
84.78%
최대 입금량:
8.87%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
58 분
회복 요인:
124.43
롱(주식매수):
3 (30.00%)
숏(주식차입매도):
7 (70.00%)
수익 요인:
125.43
기대수익:
5.23 USD
평균 이익:
5.85 USD
평균 손실:
-0.42 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.42 USD)
연속 최대 손실:
-0.42 USD (1)
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.42 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
5.44% (28.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +48.36 USD
연속 최대 손실: -0.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


리뷰 없음
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
