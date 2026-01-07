SinaisSeções
Ahmed Abdal-mageed Ismail

Captain Ai Pro Strategy

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
18.11 USD
Pior negociação:
-0.42 USD
Lucro bruto:
70.79 USD (70 790 pips)
Perda bruta:
-0.42 USD (416 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (66.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.47 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
84.78%
Depósito máximo carregado:
8.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
167.55
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
168.55
Valor esperado:
6.40 USD
Lucro médio:
7.08 USD
Perda média:
-0.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.42 USD (1)
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.42 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.44% (28.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.11 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +66.47 USD
Máxima perda consecutiva: -0.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


Sem comentários
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
