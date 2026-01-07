SinyallerBölümler
Li Long Li

A1592501622

Li Long Li
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
50.21 USD
En kötü işlem:
-21.75 USD
Brüt kâr:
188.58 USD (482 410 pips)
Brüt zarar:
-38.39 USD (38 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (84.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.67 USD (6)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.28
Alış işlemleri:
15 (88.24%)
Satış işlemleri:
2 (11.76%)
Kâr faktörü:
4.91
Beklenen getiri:
8.83 USD
Ortalama kâr:
15.72 USD
Ortalama zarar:
-7.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.46 USD (3)
Aylık büyüme:
21.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.46 USD
Maksimum:
28.46 USD (4.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.07% (28.46 USD)
Varlığa göre:
4.64% (39.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 12
BTCUSDm 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 102
BTCUSDm 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 102K
BTCUSDm 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.21 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +84.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

...............................................
İnceleme yok
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
