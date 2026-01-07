- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
12 (70.58%)
損失トレード:
5 (29.41%)
ベストトレード:
50.21 USD
最悪のトレード:
-21.75 USD
総利益:
188.58 USD (482 410 pips)
総損失:
-38.39 USD (38 396 pips)
最大連続の勝ち:
6 (84.67 USD)
最大連続利益:
84.67 USD (6)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.95%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.28
長いトレード:
15 (88.24%)
短いトレード:
2 (11.76%)
プロフィットファクター:
4.91
期待されたペイオフ:
8.83 USD
平均利益:
15.72 USD
平均損失:
-7.68 USD
最大連続の負け:
3 (-28.46 USD)
最大連続損失:
-28.46 USD (3)
月間成長:
21.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.46 USD
最大の:
28.46 USD (4.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.07% (28.46 USD)
エクイティによる:
4.64% (39.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|BTCUSDm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|102
|BTCUSDm
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|102K
|BTCUSDm
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.21 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +84.67 USD
最大連続損失: -28.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
850
USD
USD
2
0%
17
70%
100%
4.91
8.83
USD
USD
5%
1:500