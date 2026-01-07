- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
50.21 USD
最差交易:
-21.75 USD
毛利:
188.58 USD (482 410 pips)
毛利亏损:
-38.39 USD (38 396 pips)
最大连续赢利:
6 (84.67 USD)
最大连续盈利:
84.67 USD (6)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.95%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.28
长期交易:
15 (88.24%)
短期交易:
2 (11.76%)
利润因子:
4.91
预期回报:
8.83 USD
平均利润:
15.72 USD
平均损失:
-7.68 USD
最大连续失误:
3 (-28.46 USD)
最大连续亏损:
-28.46 USD (3)
每月增长:
21.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
28.46 USD
最大值:
28.46 USD (4.07%)
相对跌幅:
结余:
4.07% (28.46 USD)
净值:
4.64% (39.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|BTCUSDm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|102
|BTCUSDm
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|102K
|BTCUSDm
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.21 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +84.67 USD
最大连续亏损: -28.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
