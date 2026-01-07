SignaleKategorien
Li Long Li

A1592501622

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
12 (70.58%)
Verlusttrades:
5 (29.41%)
Bester Trade:
50.21 USD
Schlechtester Trade:
-21.75 USD
Bruttoprofit:
188.58 USD (482 410 pips)
Bruttoverlust:
-38.39 USD (38 396 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (84.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.67 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.95%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.28
Long-Positionen:
15 (88.24%)
Short-Positionen:
2 (11.76%)
Profit-Faktor:
4.91
Mathematische Gewinnerwartung:
8.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.46 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.46 USD
Maximaler:
28.46 USD (4.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.07% (28.46 USD)
Kapital:
4.64% (39.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 12
BTCUSDm 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 102
BTCUSDm 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 102K
BTCUSDm 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +50.21 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +84.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.46 USD

Keine Bewertungen
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
