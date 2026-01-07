- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
50.21 USD
Pior negociação:
-21.75 USD
Lucro bruto:
188.58 USD (482 410 pips)
Perda bruta:
-38.39 USD (38 396 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (84.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.67 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.95%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.28
Negociações longas:
15 (88.24%)
Negociações curtas:
2 (11.76%)
Fator de lucro:
4.91
Valor esperado:
8.83 USD
Lucro médio:
15.72 USD
Perda média:
-7.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.46 USD (3)
Crescimento mensal:
21.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.46 USD
Máximo:
28.46 USD (4.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.07% (28.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (39.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|BTCUSDm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|102
|BTCUSDm
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|102K
|BTCUSDm
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.21 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +84.67 USD
Máxima perda consecutiva: -28.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
