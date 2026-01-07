SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / A1592501622
Li Long Li

A1592501622

Li Long Li
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 21%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
50.21 USD
Pior negociação:
-21.75 USD
Lucro bruto:
188.58 USD (482 410 pips)
Perda bruta:
-38.39 USD (38 396 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (84.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
84.67 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.95%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.28
Negociações longas:
15 (88.24%)
Negociações curtas:
2 (11.76%)
Fator de lucro:
4.91
Valor esperado:
8.83 USD
Lucro médio:
15.72 USD
Perda média:
-7.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.46 USD (3)
Crescimento mensal:
21.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.46 USD
Máximo:
28.46 USD (4.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.07% (28.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (39.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 12
BTCUSDm 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 102
BTCUSDm 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 102K
BTCUSDm 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.21 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +84.67 USD
Máxima perda consecutiva: -28.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
