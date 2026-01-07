СигналыРазделы
Li Long Li

A1592501622

Li Long Li
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
50.21 USD
Худший трейд:
-21.75 USD
Общая прибыль:
188.58 USD (482 410 pips)
Общий убыток:
-38.39 USD (38 396 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (84.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
15 (88.24%)
Коротких трейдов:
2 (11.76%)
Профит фактор:
4.91
Мат. ожидание:
8.83 USD
Средняя прибыль:
15.72 USD
Средний убыток:
-7.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.46 USD (3)
Прирост в месяц:
21.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.46 USD
Максимальная:
28.46 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.07% (28.46 USD)
По эквити:
4.64% (39.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 12
BTCUSDm 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 102
BTCUSDm 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 102K
BTCUSDm 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.21 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +84.67 USD
Макс. убыток в серии: -28.46 USD

Нет отзывов
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
