- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
50.21 USD
Худший трейд:
-21.75 USD
Общая прибыль:
188.58 USD (482 410 pips)
Общий убыток:
-38.39 USD (38 396 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (84.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
15 (88.24%)
Коротких трейдов:
2 (11.76%)
Профит фактор:
4.91
Мат. ожидание:
8.83 USD
Средняя прибыль:
15.72 USD
Средний убыток:
-7.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.46 USD (3)
Прирост в месяц:
21.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.46 USD
Максимальная:
28.46 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.07% (28.46 USD)
По эквити:
4.64% (39.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|BTCUSDm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|102
|BTCUSDm
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|102K
|BTCUSDm
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.21 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +84.67 USD
Макс. убыток в серии: -28.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
850
USD
USD
2
0%
17
70%
100%
4.91
8.83
USD
USD
5%
1:500