- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
12 (70.58%)
손실 거래:
5 (29.41%)
최고의 거래:
50.21 USD
최악의 거래:
-21.75 USD
총 수익:
188.58 USD (482 410 pips)
총 손실:
-38.39 USD (38 396 pips)
연속 최대 이익:
6 (84.67 USD)
연속 최대 이익:
84.67 USD (6)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.95%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.28
롱(주식매수):
15 (88.24%)
숏(주식차입매도):
2 (11.76%)
수익 요인:
4.91
기대수익:
8.83 USD
평균 이익:
15.72 USD
평균 손실:
-7.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-28.46 USD)
연속 최대 손실:
-28.46 USD (3)
월별 성장률:
21.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.46 USD
최대한의:
28.46 USD (4.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.07% (28.46 USD)
자본금별:
4.64% (39.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|BTCUSDm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|102
|BTCUSDm
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|102K
|BTCUSDm
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.21 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +84.67 USD
연속 최대 손실: -28.46 USD
