Li Long Li

A1592501622

Li Long Li
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
50.21 USD
Worst Trade:
-21.75 USD
Profitto lordo:
188.58 USD (482 410 pips)
Perdita lorda:
-38.39 USD (38 396 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (84.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.28
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
4.91
Profitto previsto:
8.83 USD
Profitto medio:
15.72 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.46 USD (3)
Crescita mensile:
21.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.46 USD
Massimale:
28.46 USD (4.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.07% (28.46 USD)
Per equità:
4.64% (39.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 12
BTCUSDm 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 102
BTCUSDm 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 102K
BTCUSDm 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.21 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +84.67 USD
Massima perdita consecutiva: -28.46 USD

Non ci sono recensioni
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
