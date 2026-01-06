- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-0.07 USD
Brüt kâr:
12.29 USD (3 627 pips)
Brüt zarar:
-0.07 USD (33 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.29 USD (2)
Sharpe oranı:
1.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
174.57
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
175.57
Beklenen getiri:
4.07 USD
Ortalama kâr:
6.15 USD
Ortalama zarar:
-0.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.07 USD (1)
Aylık büyüme:
12.22%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.07 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok