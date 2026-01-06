- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
6.69 USD
最悪のトレード:
-0.07 USD
総利益:
12.29 USD (3 627 pips)
総損失:
-0.07 USD (33 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.29 USD)
最大連続利益:
12.29 USD (2)
シャープレシオ:
1.36
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
174.57
長いトレード:
1 (33.33%)
短いトレード:
2 (66.67%)
プロフィットファクター:
175.57
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
6.15 USD
平均損失:
-0.07 USD
最大連続の負け:
1 (-0.07 USD)
最大連続損失:
-0.07 USD (1)
月間成長:
12.22%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
0.07 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.69 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.29 USD
最大連続損失: -0.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
