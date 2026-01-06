- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
6.69 USD
最差交易:
-0.07 USD
毛利:
12.29 USD (3 627 pips)
毛利亏损:
-0.07 USD (33 pips)
最大连续赢利:
2 (12.29 USD)
最大连续盈利:
12.29 USD (2)
夏普比率:
1.36
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
174.57
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
175.57
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
6.15 USD
平均损失:
-0.07 USD
最大连续失误:
1 (-0.07 USD)
最大连续亏损:
-0.07 USD (1)
每月增长:
12.22%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
0.07 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.69 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.29 USD
最大连续亏损: -0.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论