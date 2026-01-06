- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
6.69 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
12.29 USD (3 627 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (33 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (12.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.36
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
174.57
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
175.57
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
6.15 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
12.22%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.69 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.29 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов