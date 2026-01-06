- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
2 (66.66%)
Verlusttrades:
1 (33.33%)
Bester Trade:
6.69 USD
Schlechtester Trade:
-0.07 USD
Bruttoprofit:
12.29 USD (3 627 pips)
Bruttoverlust:
-0.07 USD (33 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (12.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.29 USD (2)
Sharpe Ratio:
1.36
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
174.57
Long-Positionen:
1 (33.33%)
Short-Positionen:
2 (66.67%)
Profit-Faktor:
175.57
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.07 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.22%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
0.07 USD (0.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.69 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
