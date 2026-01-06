- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
6.69 USD
Worst Trade:
-0.07 USD
Profitto lordo:
12.29 USD (3 627 pips)
Perdita lorda:
-0.07 USD (33 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (12.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
174.57
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
175.57
Profitto previsto:
4.07 USD
Profitto medio:
6.15 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.07 USD (1)
Crescita mensile:
12.22%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.07 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|EURUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|3.3K
|EURUSDm
|279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.29 USD
Massima perdita consecutiva: -0.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
