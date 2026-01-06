- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
8 (80.00%)
손실 거래:
2 (20.00%)
최고의 거래:
6.69 USD
최악의 거래:
-1.48 USD
총 수익:
20.09 USD (6 993 pips)
총 손실:
-1.55 USD (149 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.09 USD)
연속 최대 이익:
20.09 USD (8)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
19.11%
최대 입금량:
51.45%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
12.53
롱(주식매수):
3 (30.00%)
숏(주식차입매도):
7 (70.00%)
수익 요인:
12.96
기대수익:
1.85 USD
평균 이익:
2.51 USD
평균 손실:
-0.78 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.48 USD)
연속 최대 손실:
-1.48 USD (1)
월별 성장률:
18.54%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
1.48 USD (1.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.23% (1.48 USD)
자본금별:
3.81% (4.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|4
|XAUUSDm
|2
|USOILm
|2
|EURUSDm
|1
|BTCUSDm
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYm
|0
|XAUUSDm
|7
|USOILm
|6
|EURUSDm
|6
|BTCUSDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYm
|12
|XAUUSDm
|3.3K
|USOILm
|276
|EURUSDm
|279
|BTCUSDm
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
1
50%
10
80%
19%
12.96
1.85
USD
USD
4%
1:200