- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
33 (86.84%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (13.16%)
En iyi işlem:
4.97 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
73.36 USD (7 320 pips)
Brüt zarar:
-47.90 USD (4 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (30.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.98 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-9.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.66 USD (3)
Aylık büyüme:
25.46%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.29 USD
Maksimum:
27.66 USD (24.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.97 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
scalping XauUsd
İnceleme yok