Wahyu Andreas Prasetyo

AuraXauFx

Wahyu Andreas Prasetyo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
33 (86.84%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (13.16%)
En iyi işlem:
4.97 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
73.36 USD (7 320 pips)
Brüt zarar:
-47.90 USD (4 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (30.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.98 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-9.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.66 USD (3)
Aylık büyüme:
25.46%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.29 USD
Maksimum:
27.66 USD (24.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.97 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

scalping XauUsd
İnceleme yok
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
