- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
33 (86.84%)
Negociações com perda:
5 (13.16%)
Melhor negociação:
4.97 USD
Pior negociação:
-10.22 USD
Lucro bruto:
73.36 USD (7 320 pips)
Perda bruta:
-47.90 USD (4 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (30.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.98 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.92
Negociações longas:
20 (52.63%)
Negociações curtas:
18 (47.37%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-9.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.66 USD (3)
Crescimento mensal:
25.46%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.29 USD
Máximo:
27.66 USD (24.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.97 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.98 USD
Máxima perda consecutiva: -27.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
scalping XauUsd
Sem comentários