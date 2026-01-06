- Прирост
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
33 (86.84%)
Убыточных трейдов:
5 (13.16%)
Лучший трейд:
4.97 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
73.36 USD (7 320 pips)
Общий убыток:
-47.90 USD (4 786 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (30.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.98 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
20 (52.63%)
Коротких трейдов:
18 (47.37%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-9.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.66 USD (3)
Прирост в месяц:
25.46%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.29 USD
Максимальная:
27.66 USD (24.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
