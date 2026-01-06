SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AuraXauFx
Wahyu Andreas Prasetyo

AuraXauFx

Wahyu Andreas Prasetyo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 15
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
33 (86.84%)
Loss Trade:
5 (13.16%)
Best Trade:
4.97 USD
Worst Trade:
-10.22 USD
Profitto lordo:
73.36 USD (7 320 pips)
Perdita lorda:
-47.90 USD (4 786 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (30.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.98 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-9.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.66 USD (3)
Crescita mensile:
25.46%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.29 USD
Massimale:
27.66 USD (24.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.97 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.98 USD
Massima perdita consecutiva: -27.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

scalping XauUsd
Non ci sono recensioni
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati