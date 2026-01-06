- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
33 (86.84%)
Loss Trade:
5 (13.16%)
Best Trade:
4.97 USD
Worst Trade:
-10.22 USD
Profitto lordo:
73.36 USD (7 320 pips)
Perdita lorda:
-47.90 USD (4 786 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (30.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.98 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-9.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.66 USD (3)
Crescita mensile:
25.46%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.29 USD
Massimale:
27.66 USD (24.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.97 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.98 USD
Massima perdita consecutiva: -27.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
scalping XauUsd
